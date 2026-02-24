东亚银行拟售歌赋山道15号豪宅 作价10亿元 大宅外墙已翻新 曾由深圳富豪陈红天持有

楼市气氛回暖，有传统豪宅区超级洋房部署放售。彭博引述知情地产代理透露，东亚银行正寻求出售山顶歌赋山道15号豪宅，作价10亿港元（约1.28亿美元）。该物业于去年8月由东亚以7.9亿港元购得，报道引述代理透露，银行已翻新大宅外墙，希望提升观感以吸引买家。东亚银行发言人表示，该行不会就个别交易置评。

东亚银行「债主变业主」

该豪宅原由深圳祥祺集团董事长、内地富商陈红天于2016年6月向庄士机构国际购入，当时作价21亿元，呎价达22.8万，当时创下全港屋地呎价新高。物业分别在2019年2月及2019年4月向东亚银行承做按揭。其后，因陈红天资金紧张未能偿还贷款，故东亚在2023年从其手中收回上述物业，其后多次尝试出售均未能成功。

山顶歌赋山道15号。

去年8月，东亚从债权人变为业主，以7.9亿购得该物业，呎价约4.37万，较陈红天当年支付的21亿港元低约62%。

资料显示，歌赋山道15号楼高3层，另连3层地库，大宅面积达18,078方呎，属6房6套间隔，另连9,948方呎花园、2,788方呎停车位、2,070方呎天台、1,200方呎前庭及1,631方呎庭院，室内亦备有升降机通往各层。

相关文章：东亚银行「债主变业主」 掷7.9亿购歌赋山道15号

