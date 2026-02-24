「阳春市」提早来临 料全年楼价升10% 美联黄建业：《财案》毋需推扶持楼市措施

踏入马年，代理行高层亦为楼市把脉。美联集团主席黄建业表示，近期楼市表现理想，楼价已由谷底反弹，并进入上升周期，形容今年属「阳春市」，整体「价量齐升」，楼价料升逾10%，又指目前楼市呈稳中向好格局，《财案》不需要推出任何措施扶持楼市。

黄建业出席该集团新春团拜时指，今年楼市已「一马当先」开好局，「阳春市」提早来临，今年1月一手成交量超过2400宗，为2013年《一手销售条例实施》以来同期最旺。

美联主席黄建业今日出席集团新春团拜时表示，今年属「阳春市」，整体「价量齐升」，全年楼市料录8.5万宗。

料二手成交量达5万宗 楼价势创9年最大升幅

银码逾亿超级豪宅一手成交更创单月新高，可见新盘及豪宅市场交投畅旺，资金动力充沛，楼股同步兴旺，凸显香港楼市在环球资产波动中「一马当先」韧性。

展望全年，黄建业预期有机会连续两年出现「价量齐升」格局，一手成交量料达2.2万宗，二手成交量料达5万宗，全年楼价升幅料超过10%，势创9年最大升幅。黄建业指，楼市目前呈稳中向好格局，《财案》无需推出任何措施扶持楼市，希望政府不要重推双倍印花税或辣招等。

百元印花税楼价上限有条件进一步放宽，MPF（强积金）买楼亦可以考虑放宽。