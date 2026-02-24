Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白沙道潮店人龙再现 需等候逾2小时 业界称实体店有存在价值

楼市动向
更新时间：11:30 2026-02-24 HKT
发布时间：11:30 2026-02-24 HKT

上周五，本报记者见铜锣湾白沙道一间时装店呈现人龙，店外直达街尾，有年轻客及中年客，等候1至逾2小时才能入店，有顾客指，品牌刚来一批新货，香港仅此白沙道一间实体店。利嘉阁（工商舖）商舖商业及投资部高级营业董事郑得明表示，此情景证明实体店的存在价值，即使时装鞋物干货，面对面购物是网购不能比拟的。

地舖租金高位跌35%

白沙道9号由品牌时装Stüssy于2019年9月承租，土地注册处未见租金纪录，惟邻近白沙道5号地舖，建筑面积1523方呎，2024年7以26万续租3年，该地舖2018年6月起三年月租36万，2014年2月高峰时月租40万。由此可见，白沙道地舖租金高位跌35%。

Stüssy于1980年由Shawn Stussy及友人于美国西岸创立，代表冲浪文化的西岸品牌，1988年拓展至东岸纽约，随后得到一些国际影星追捧，品牌至今仍带领潮流。

相关新闻：时装品牌连环租中环及铜锣湾巨舖 拟在港建旗舰店 最贵月租达100万

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
18小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
7小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
21小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
4小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
17小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
21小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
17小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
20小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
4小时前