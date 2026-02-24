白沙道潮店人龙再现 需等候逾2小时 业界称实体店有存在价值

上周五，本报记者见铜锣湾白沙道一间时装店呈现人龙，店外直达街尾，有年轻客及中年客，等候1至逾2小时才能入店，有顾客指，品牌刚来一批新货，香港仅此白沙道一间实体店。利嘉阁（工商舖）商舖商业及投资部高级营业董事郑得明表示，此情景证明实体店的存在价值，即使时装鞋物干货，面对面购物是网购不能比拟的。

地舖租金高位跌35%

白沙道9号由品牌时装Stüssy于2019年9月承租，土地注册处未见租金纪录，惟邻近白沙道5号地舖，建筑面积1523方呎，2024年7以26万续租3年，该地舖2018年6月起三年月租36万，2014年2月高峰时月租40万。由此可见，白沙道地舖租金高位跌35%。

Stüssy于1980年由Shawn Stussy及友人于美国西岸创立，代表冲浪文化的西岸品牌，1988年拓展至东岸纽约，随后得到一些国际影星追捧，品牌至今仍带领潮流。

