时装品牌连环租中环铜锣湾巨舖 月租17万至100万建旗舰店

不论市旺市淡，时装店向来是舖位租赁市场的动力，近期不乏大手承租，主攻核心区中环及铜锣湾，部分落位主要街道，部分选择边缘地带，舖位面积由不足千呎至近万呎，月租由17万至100万，香港市场令国际品牌趋之若鹜。

铜锣湾启超道录品牌争相进驻，街道6号地下及4至8号1楼，地下及1楼建筑面积各约1491方呎及约3222方呎，共约4713方呎，由意大利时装品牌Subdued以每月逾65万进驻，在此建立香港首间旗舰店，平均呎租138元。

月租17万至100万

Subdued于1994年成立，专为年轻女性设计，以活泼、休闲、带有「effortless chic」（毫不费力的时髦感）风格闻名，提供百搭日常服饰如T-shirt、贴身上衣及牛仔裤等，价格大众化，现时全球共逾130间分店。

另外，启超道4号地舖建筑面积约1500方呎，由本地品牌连锁店Believe进驻，该店短短一个多星期完成装修及迁入，月租约48万，较旧租每月53万略减9%，平均呎租金320元。

早于2011年前，启超道亦聚集多间本地连锁时装店，其中，4号舖由In fashion承租多时，随后于2013年零售高峰期，由周大福以每月200万抢租，两年后更加至230万，高峰期过后，先后再由时装店intimissimi、hello milk tee进驻，疫情期间亦未录交吉，疫情后由美容用品连锁店「樱花荟」进驻，惟只经历一个租约就迁出。

铜锣湾霎东街15至21号银座式商厦Oliv地舖及1至3楼舖位，总面积约9517方呎，获意大利时装品牌Brandy Melville以每月约75万租用，平均呎租约79元。该巨舖邻近时代广场，早年获钟表品牌Franck Muller租用，高峰期月租高达238万，现时大幅回落约68%。

Oliv巨舖每月75万租出

业内人士指，除了铜锣湾向来受潮牌时装品牌追捧，中环亦是国际品牌落脚地，区内毕打街12号毕打行地下，面积约4708方呎，由法国时装品牌Lacoste以每月约100万承租，呎租约212元，该舖处中环最核心位置，邻近港铁出口，人流有保证，而该品牌于尖沙咀iSquare、旺角朗豪坊等设有分店，是次增加据点，相信看好时装业前景。

中环德辅道中日发大厦地下46号舖，面积约622方呎，获本地时装品牌承租多年，以每月约17万续租，平均呎租约273元。该舖旧租每月约15万，续租租金升约13%，反映对前景感觉正面。

利嘉阁（工商舖）商舖商业及投资部高级营业董事郑得明表示，大型品牌钟情铜锣湾、中环及尖沙咀等区，并吼准面积巨大舖位。多年来，中环亦吸引无数时装品牌建旗舰店，包括西班牙MANGO于2024年8月，力压其他两间国际品牌，以每月125万进驻中环泛海大厦1.9万呎巨舖。他又说，舖租高位暴跌，对时装店是诱因，巨舖门面宽阔，能捕捉人流，既是销售点，亦将广告讯息带给顾客。

巨舖能捕捉人流，既是销售点亦起宣传作用，目标包括本地客及游客，实体空间强化线上线下体验。