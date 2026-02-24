财政预算案前夕屋苑连录「租转买」 用家640万购长沙湾Belgravia Place两房

《财政预算案》公布前夕，部分买家「偷步」入市，除上车客及投资者之外，屋苑如长沙湾Belgravia Place、荃湾柏傲湾、将军澳MONTEREY、长沙湾喜遇等连录「租转买」个案，以市价成交主导。

财政预算案．前瞻︱地建会倡百元印花税扩至600万物业 代理商会吁重启置业资助贷款

利嘉阁联席董事张国峰表示，长沙湾Belgravia Place 1B座高层10室，面积约336方呎，采2房连开放式厨房间隔，单位原开价650万放售，议价后获租客「转租为买」，以640万承接，呎价约19048元，属市价成交。

长沙湾Belgravia Place 1B座高层10室获租客以640万承接，呎价约19048元。

港置首席联席董事曾家辉表示，长沙湾喜遇高层E室，面积约298方呎，1房设计，原叫价约460万放售，议价后以448万成交，呎价约15034元，属市价水平。据了解，买家原租住物业，是次属「转租为买」。

柏傲湾呎价1.99万

中原高级分区营业经理林恩信表示，荃湾柏傲湾2A座极高层B室，面积874方呎，3房1套间隔，原开价1780万放售，议价后获区内租客以1745万承接，呎价约19966元，属市价水平。

美联高级分区营业经理黄丽贞表示，将军澳MONTEREY 5座高层J室，面积约584方呎，2房连储物室间隔，单位早前开价988万放售，近期获区内租客洽购，议价后最终以980万成交，呎价约16781元，属市价水平。



租金趋势向上，同时带动部分买家购入单位先作投资用途。中原分区营业经理庄钧雄表示，大围栢傲庄2期6B座低层A室，面积682方呎，以1397万成交，呎价约20484元，属市价水平。据悉买家为内地客，按市值租金每月3.8万计算，租金回报率约3.3厘。

祥益区域董事邱家邦表示，屯门迈亚美海湾1座高层D室，面积473方呎，议价后以460万成交，呎价9725元，属市价水平。买家购入上述单位将先作收租用途，按现时市值月租1.35万计算，租金回报率3.5厘。