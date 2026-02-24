Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案前夕屋苑连录「租转买」 用家640万购长沙湾Belgravia Place两房

楼市动向
更新时间：10:02 2026-02-24 HKT
发布时间：10:02 2026-02-24 HKT

《财政预算案》公布前夕，部分买家「偷步」入市，除上车客及投资者之外，屋苑如长沙湾Belgravia Place、荃湾柏傲湾、将军澳MONTEREY、长沙湾喜遇等连录「租转买」个案，以市价成交主导。

财政预算案．前瞻︱地建会倡百元印花税扩至600万物业 代理商会吁重启置业资助贷款

利嘉阁联席董事张国峰表示，长沙湾Belgravia Place 1B座高层10室，面积约336方呎，采2房连开放式厨房间隔，单位原开价650万放售，议价后获租客「转租为买」，以640万承接，呎价约19048元，属市价成交。

长沙湾Belgravia Place 1B座高层10室获租客以640万承接，呎价约19048元。
长沙湾Belgravia Place 1B座高层10室获租客以640万承接，呎价约19048元。

港置首席联席董事曾家辉表示，长沙湾喜遇高层E室，面积约298方呎，1房设计，原叫价约460万放售，议价后以448万成交，呎价约15034元，属市价水平。据了解，买家原租住物业，是次属「转租为买」。

柏傲湾呎价1.99万

中原高级分区营业经理林恩信表示，荃湾柏傲湾2A座极高层B室，面积874方呎，3房1套间隔，原开价1780万放售，议价后获区内租客以1745万承接，呎价约19966元，属市价水平。

美联高级分区营业经理黄丽贞表示，将军澳MONTEREY 5座高层J室，面积约584方呎，2房连储物室间隔，单位早前开价988万放售，近期获区内租客洽购，议价后最终以980万成交，呎价约16781元，属市价水平。


租金趋势向上，同时带动部分买家购入单位先作投资用途。中原分区营业经理庄钧雄表示，大围栢傲庄2期6B座低层A室，面积682方呎，以1397万成交，呎价约20484元，属市价水平。据悉买家为内地客，按市值租金每月3.8万计算，租金回报率约3.3厘。

祥益区域董事邱家邦表示，屯门迈亚美海湾1座高层D室，面积473方呎，议价后以460万成交，呎价9725元，属市价水平。买家购入上述单位将先作收租用途，按现时市值月租1.35万计算，租金回报率3.5厘。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
20小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
5小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
19小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
18小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
16小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
2小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
3小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
16小时前