受惠降印花税征收门槛 去年新盘2房售出比例重越6成 开放式推盘量及占比创5年低

随着楼价自高位回落及政府放宽百元印花税征收门槛，新盘2房数量及售出比例均上升。中原发表报告指出，去年首次推出的新盘当中，2房单位合共逾7300个，按年增加逾31%，售出比例则重返60%以上。

全年合共提供14077伙

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，去年拆息按揭利率跌至低于封顶息率后，楼市气氛改善，楼价见底回升，发展商加快推盘步，全年共有31个全新盘推出，合共提供14077个单位，较2024年增加近10%，为2021年之后。

去年首次推出之新盘中，2房单位依然主导市场，合共涉及7332个单位，按年增加31.4%，占比达52.1%，按年增加8.7个百分点，双双创近五年新高。

至于1房单位，合共涉及3699伙，按年微升1.3%，占比26.3%，按年微跌2.1个百分点。

开放式推盘量及占比创新低

相反，开放式单位推盘量及占比双双创新低，去年只有338个，按年大减53.1%，占比只有2.4%；3房及4房或以上单位分别有2108个及600个，按年减少8%及3.8%，占比分别为15%及4.3%，按年下跌2.8个及0.6个百分点。

售出比例方面，去年首次推出的新盘合共售出8529个单位，占推出楼单位60.6%，属近4年新高。

其中，1房及2房单位的售出比例重返60%以上，分别录60.5%及63.7%，较2024年则增加8.3个及5.9个百分点；另外，开放式单位售出比例录62.7%，按年下跌0.8个百分点。

杨明仪表示，2021年楼市高峰期时，入场费较低的开放式单位盛行，但由于近年楼价已较高位回落逾两成，再加上政府放宽印花税征收门槛，买家倾向购买1房及2房单位，因此开放式单位吸引力减少。而且发展商亦逐渐减少纳米单位，故导致开放式单位推盘量及占比急降。



