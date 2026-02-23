Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楼市刚需强盛 财案前夕春意浓｜马泰阳

楼市动向
更新时间：12:00 2026-02-23 HKT
发布时间：12:00 2026-02-23 HKT

近日地缘政治风险再度升温，但市场目光已聚焦于即将公布的新一份《财政预算案》之上。各界对此抱持期待，料届时政府推出新一轮提振经济或楼市的措施，故暂时相关负面消息，未对市场构成显著冲击。特别是楼市向来是香港民生「重中之重」，近期不少市场人士及团体纷纷向政府建言，例如希望政府研究放宽强积金作首置之用等话题，掀起坊间热议。笔者无意就政策置评，但毋庸置疑，楼市的升跌是港人最切身、最关注的课题之一。

去年大减印花税影响关键

回顾去年《财政预算案》，当时政府宣布将楼价400万或以下物业印花税降低至100元，大幅减轻入市细价物业的门槛及负担，成功刺激大批上车客入市。有关措施实施至今将届满一年，在此政策下，过去一年发展商顺势推出多个细价新盘应市，带动楼价逾300万至400万一手成交量显著攀升，反映政府政策对楼市走向的关键影响力。

据美联物业研究中心综合《一手住宅物业销售资讯网》资料及市场消息，过去一年（2025年3月至2026年2月（截至15日））楼侧逾300万至400万一手成交量共录1,466宗，较前一年（2024年3月至2025年2月）的1,132宗按年大升约29.5%；比起撤辣前的一年（2023年3月至2024年2月）仅671宗更激增近1.2倍。

香港人买楼素来倾向「宁买当头起」。过去一年随着楼价触底回升，细价物业交投爆发，不仅彰显楼市刚需，同时有效激活楼市换楼链。据美联物业研究中心综合土地注册处资料显示，本年截至2月12日，二手住宅注册量共录6,786宗，较去年同期上升约64.3%。最值得注意的是，不同金额的宗数均按年全线向上，当中楼价逾1,000万至2,000万中价物业表现最突出，录679宗，按年劲升约102.1%。

换楼需求正逐步启动

至于同属换楼「主力」的楼价逾600万至1000万注册量录得1,529宗，期内升幅超过9成，显示换楼需求正逐步启动，尤其是上述中高价物业有望「追落后」并跑赢大市。

此外，租务市场强势亦为楼市复苏注入持久动力。政府近年大力推动各项人才政策成效显著，根据政府最新公布数字，由2022年底至今，各项人才计划累计吸引超过约58万宗申请，其中近40万宗获批，约26万名人才已抵港。须知不少专才高才初来港时均喜欢先「租楼」适应环境，其后再逐步转租为买，这同样为买卖及租务市场带来庞大而持久的正面推动力。

综合以上资料，目前楼市「春意浓」，刚需相当强盛，相信随着换楼链重启、人才流入支撑租售两旺，配合新一份「财案」公布消除不明朗因素，势可助楼市及楼价进一步回勇，甚至正式开展新一轮上升周期。

马泰阳
美联集团行政总裁（住宅）

