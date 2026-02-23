二手楼买家选用「置易付」 需符合5大要求｜曹德明

「置易付」电子支付服务将于今年2月28日起扩展至二手住宅物业买卖，届时买家将可享有既快捷又安全的支付选项。上次笔者已介绍了「置易付」的三大优点，这次将继续分享「置易付」在二手物业交易中的适用范围及实用贴士。

首先，二手物业交易需符合以下5个要求才可选用「置易付」服务：

（一）仅以现金对价之香港二手住宅物业买卖，包括住宅大厦内的独立车位或住宅连车位的转让；

（二）买方会向提供「置易付」服务的香港银行获取以港元计价的按揭贷款；

（三）卖方于提供「置易付」服务的香港银行持有港元户口；

（四）物业并无多于一项按揭，且无转让限制；

（五）买方及卖方必须为个人或于香港注册成立的法人团体；若买方为法人团体，必须为物业控股公司。

「置易付」不涵盖4类物业交易

此外，买家需注意，「置易付」并不涵盖所有物业交易，以下情况不符合「置易付」的资格要求：

（一）香港一手住宅及商业物业买卖；

（二）有关物业属于资助房屋计划，且其转让限制尚未解除；

（三）涉及任何非现金对价元素的物业交易；

（四）有关物业受制于押记令或其他产权负担（第一按揭除外）。

选用「置易付」3个实用贴士

如有意选用「置易付」的二手买家，笔者有三个实用贴士：

（一）无论买卖双方使用不同或相同的按揭银行，或卖方并无现有按揭，均可使用「置易付」；

（二）买方可向地产代理表达希望交易采用「置易付」，并在临时买卖合约中加入相关的「置易付」条款。所委任的律师及银行将依据临时买卖合约上的条款处理其按揭交易方法；

（三）如果买家届时不想使用「置易付」，亦可于成交前八个工作天改回传统方式进行交易。

有意置业人士如欲了解更多「置易付」支付安排的详情，建议向银行或律师行查询。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁