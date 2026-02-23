Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

二手楼买家选用「置易付」 需符合5大要求｜曹德明

楼市动向
更新时间：06:00 2026-02-23 HKT
发布时间：06:00 2026-02-23 HKT

「置易付」电子支付服务将于今年2月28日起扩展至二手住宅物业买卖，届时买家将可享有既快捷又安全的支付选项。上次笔者已介绍了「置易付」的三大优点，这次将继续分享「置易付」在二手物业交易中的适用范围及实用贴士。

首先，二手物业交易需符合以下5个要求才可选用「置易付」服务：

（一）仅以现金对价之香港二手住宅物业买卖，包括住宅大厦内的独立车位或住宅连车位的转让；

（二）买方会向提供「置易付」服务的香港银行获取以港元计价的按揭贷款；

（三）卖方于提供「置易付」服务的香港银行持有港元户口；

（四）物业并无多于一项按揭，且无转让限制；

（五）买方及卖方必须为个人或于香港注册成立的法人团体；若买方为法人团体，必须为物业控股公司。

「置易付」不涵盖4类物业交易

此外，买家需注意，「置易付」并不涵盖所有物业交易，以下情况不符合「置易付」的资格要求：

（一）香港一手住宅及商业物业买卖；

（二）有关物业属于资助房屋计划，且其转让限制尚未解除；

（三）涉及任何非现金对价元素的物业交易；

（四）有关物业受制于押记令或其他产权负担（第一按揭除外）。

选用「置易付」3个实用贴士

如有意选用「置易付」的二手买家，笔者有三个实用贴士：

（一）无论买卖双方使用不同或相同的按揭银行，或卖方并无现有按揭，均可使用「置易付」；

（二）买方可向地产代理表达希望交易采用「置易付」，并在临时买卖合约中加入相关的「置易付」条款。所委任的律师及银行将依据临时买卖合约上的条款处理其按揭交易方法；

（三）如果买家届时不想使用「置易付」，亦可于成交前八个工作天改回传统方式进行交易。

有意置业人士如欲了解更多「置易付」支付安排的详情，建议向银行或律师行查询。

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

「置易付」扩至二手楼买卖 具3大优势 最快当日完成结算｜曹德明

楼价回升缓解负资产 有望降至不足1.5万宗 买家入市仍要做好一件事｜曹德明

逾一成业主考虑今年换楼 即睇「先买后卖」或「先卖后买」利弊｜曹德明

按保宗数创近10年新低 楼市投资气氛升温 「投资客大手成交显著增加」｜曹德明

新一年按揭竞争趋激烈 转按赚尽现金回赠 宜做好4大准备｜曹德明

相关文章：买二手楼先睇4大按揭细节 楼龄影响还款期 低市价物业需更谨慎｜曹德明

HIBOR料难重返1.5厘以下 转用定息按揭悭钱 需留意4大要点｜曹德明

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
15小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
17小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
11小时前
无赖家族︱襄阳汉阻女子轻生反遭家属围骂 网民：救人不如救狗︱有片
00:30
无赖家族︱襄阳汉阻女子轻生反遭家属围骂 网民：救人不如救狗︱有片
即时中国
13小时前
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
13小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
19小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
石硖尾南山邨烧卖婆婆传3月结业！名物手工制烧卖$12/5粒 1原因执笠 网民不舍︰独家味道 第二度未食得返
石硖尾南山邨烧卖婆婆传3月结业！名物手工制烧卖$12/5粒 1原因执笠 网民不舍︰独家味道 第二度未食得返
饮食
12小时前