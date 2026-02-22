Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廿四孝父母7.3万租松栢新邨 方便女儿上学

楼市动向
更新时间：09:53 2026-02-22 HKT
发布时间：09:53 2026-02-22 HKT

住宅租务市场延续活跃气氛，即使农历新年长假期间，租客仍然出动抢租盘；最新东半山松栢新邨一个4房套户，获廿四孝父母斥资7.3万连车位承租，以方便女儿上学。

利嘉阁分区董事梁国梁称，松栢新邨A座低层2室，面积约2236方呎，采4房套连士多房及工人套房间隔，屋苑毗邻女儿学校方便上学，吸引廿四孝父母即向业主洽租，议价后以每月7.3万连1个车位承租，呎租约33元。

中原分行副分区营业经理关伟豪表示，将军澳新宝城5座高层G室，面积377方呎，以1.65万租出，呎租44元。业主早于2007年以167万购入单位，是次租出单位可享高达11.9厘回报。

兆康苑获空姐「即睇即租」

祥益高级分行经理古文彬表示，屯门兆康苑J座中层8室，面积447方呎的2房户，获两名外籍空姐以1.23万「即睇即租」，呎租约28元；业主去年底透过该公司以353万（自由市场价）买入单位，收楼仅2日便火速租出，租金回报率高达4.2厘。

