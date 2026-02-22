Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廿四孝父母7.3万租东半山松柏新邨 方便女儿上学

楼市动向
更新时间：10:23 2026-02-24 HKT
发布时间：09:53 2026-02-22 HKT

住宅租务市场延续活跃气氛，即使农历新年长假期间，租客仍然出动抢租盘；最新东半山松柏新邨一个4房套户，获廿四孝父母斥资7.3万连车位承租，以方便女儿上学。

利嘉阁分区董事梁国梁称，松柏新邨A座低层2室，面积约2236方呎，采4房套连士多房及工人套房间隔，屋苑毗邻女儿学校方便上学，吸引廿四孝父母即向业主洽租，议价后以每月7.3万连1个车位承租，呎租约33元。

松柏新邨位于司徒拔道43号，共有6座物业，提供218伙，以四房大单位为主，面积最细单位亦达1,720方呎，大部分单位可享维港烟花海景。

松柏新邨位于司徒拔道43号，共有6座物业，提供218伙。
松柏新邨位于司徒拔道43号，共有6座物业，提供218伙。

中原分行副分区营业经理关伟豪表示，将军澳新宝城5座高层G室，面积377方呎，以1.65万租出，呎租44元。业主早于2007年以167万购入单位，是次租出单位可享高达11.9厘回报。

兆康苑获空姐「即睇即租」

祥益高级分行经理古文彬表示，屯门兆康苑J座中层8室，面积447方呎的2房户，获两名外籍空姐以1.23万「即睇即租」，呎租约28元；业主去年底透过该公司以353万（自由市场价）买入单位，收楼仅2日便火速租出，租金回报率高达4.2厘。

相关文章：00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
20小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
5小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
19小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
18小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
16小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
2小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
3小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
16小时前