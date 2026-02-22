Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

匡湖居洋房1900万成交 帐赚58% 迎海．星湾持货6年蚀让

楼市动向
更新时间：09:47 2026-02-22 HKT
发布时间：09:47 2026-02-22 HKT

西贡匡湖居刚录得今年首宗洋房成交，世纪21奇丰营业董事廖振雄表示，匡湖居5期A段双号屋，面积1,406方呎，最新以1,900万成交，呎价约13,514元。原业主于2008年以1,200万购入上址，帐面获利700万，期内单位升值约58%。

西半山蔚峦阁连天台1450万售

中原分行资深分区营业经理谭嘉良指，西半山蔚峦阁1座顶层连天台户，面积652方呎最新获用家斥资1,450万连车位购入，呎价约22,239元。原业主于2007年以650万连车位购入，帐面获利800万，单位升值逾1.2倍。

世纪21奇丰分行经理黄宗信说，马鞍山迎海2期迎海．星湾21座低层H室，面积794方呎，议价后减价60万，以1,100万易手，呎价13,854元。原业主于2020年以1,160万购入，帐面蚀约60万或5.2%。

中原高级分区营业经理林恩信指，荃湾居屋尚翠苑B座中层9室，面积438方呎，以460万（居二市场价）易手，呎价10,502元。原业主于2021年以570万购入单位，帐面蚀110万或19.3%。

