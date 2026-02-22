超级豪宅买卖气氛炽热 今年已录33宗逾亿成交 按年大增逾倍

今年银码逾亿的一手超级豪宅买卖气氛炽热，交投急升，短短半季成交量已较去年首季劲升逾倍。美联分析师岑颂谦指出，据美联研究中心综合《一手住宅物业销售资讯网》资料及市场消息，今年截至2月19日逾亿元超级豪宅一手成交量录达33宗，短短半季已较去年第一季14宗按年大升约1.36倍，并超越2017年首季的31宗，创自2013年《一手销售条例》实施以来首季纪录新高。

财富效应持续释放

岑颂谦续称，楼价升势延续，住宅交投活跃，楼市气氛炽热，买家入市更为积极。配合香港IPO市场有望持续活跃、港股走势造好，财富效应持续释放；同时美国有望进一步减息，有利资金加快流入本港物业市场，尤其是逾亿元豪宅物业。