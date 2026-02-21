去年12月租金回报3.43% 连续四个月下跌 97屋苑录「供平过租」

受到楼价升势连月跑赢租金影响，屋苑租金回报率稍回落。中原发表报告指出，去年12月中原城市租金回报率报3.43%，按月微跌0.03个百分点，为连续四个月下跌。不过，143个成分屋苑当中，有97个租金回报率高于H按息率，即67.8%屋苑「供平过租」。

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，随着息口下调，楼市交投转趋畅旺，自去年9月起楼价升势连续4个月跑赢租金。由于楼价升幅大过租金升幅，以致租金回报率连续4个月下跌，由去年8月3.6%高位，下降至12月的3.43%，累跌0.17个百分点。

19屋苑租金回报4厘或以上

在143个成分屋苑当中，去年12月租金回报率高于H按息率（3.25%）有97个，即67.8%屋苑「供平过租」，其中租金回报达4厘或以上的屋苑有19个，较11月减少7个。回报率较高包括青衣美景花园（4.93%），荃湾荃威花园（4.62%），沙田河畔花园（4.62%），葵涌华景山庄（4.62%），屯门黄金海岸（4.59%），九龙湾得宝花园（4.47%），红磡黄埔新邨（4.38%），鲗鱼涌南丰新邨（4.27%）等。

至于主要屋苑租金回报率，柴湾杏花邨约3.92%、鲗鱼涌太古城约3.56%、鲗鱼涌康怡花园约3.56%、鸭脷洲海怡半岛约3.38%、荔枝角美孚新邨约4.17%、将军澳新都城约3.74%、观塘丽港城约3.65%、红磡黄埔花园约3.51%，沙田第一城约3.96%。

杨明仪又指出，楼价持续回升，估计回报率走势继续偏软，同时去年12月本港银行未有跟随美国减息，令到租金回报率与H按息率之间差距收窄，但为连续8个月「供平过租」，相信短期内不会改变。

