单身贵族900万买蓝田海景盘 专家提醒：日落景虽靓 惟木地板要特别保养｜专家验砖头

近期楼市气氛回暖，不少准买家担心错失良机，纷纷加快入市步伐。其中，80后单身贵族陈小姐（化名）在观察到楼价有上升趋势后，果断决定「上车」。她斥资近900万元，购入会德丰旗下、位于蓝田Koko Hills一个约400方呎的两房「货尾」单位，为自己打造安乐窝。在开箱新单位的过程中，资深认证验楼师赖达明（明哥）却指出一处不容忽视的潜在风险，需立即修复。

900万入市Koko Hills货尾

陈小姐从事金融行业，属于高薪一族，在中环上班，目前仍与父母在深水埗区同住，她表示，「萌生置业念头是因为眼见楼市开始回升，担心再等下去会更难买到心仪单位，同时也渴望拥有自己的独立生活空间。」在比较过新盘与二手楼后，她认为新盘的买卖流程直接简单，而且发展商往往会提供折扣优惠。相反，二手楼业主在楼市升温时容易反口，议价过程亦相对麻烦。因此，她从一开始便锁定购买新盘。

陈小姐对蓝田区情有独钟，因为她有不少朋友都住在附近，包括汇景花园及丽港城，对该区的环境和配套非常熟悉。陈小姐预期楼价为约1000万元，在去年12月，她比较了多个港铁沿线的「货尾」楼盘，包括油塘的朗誉及锦上路的柏珑等项目，但发现剩余的单位不是楼层太低，就是价格超出预算。

最终，她选择了Koko Hills一个约400方呎的两房单位，总楼价为约900万元，虽然单位呎价偏高，每呎逾2万元，但总价仍在预算内。她坦言，这个单位的景观是致胜关键，「景观比较开扬，质素也较高，可以看到海景和日落。」在财务安排上，她承造7成按揭，月供约4.4万元，并认为每月供款压力不大，形容「完全可以负担」。

验楼师：接地线脱落存触电风险

为求安心，陈小姐委托资深认证验楼师赖达明（明哥）进行专业验收。明哥在检验后给予单位93分，并指单位整体质素良好，并无重大结构问题，但发现了几处需要跟进的瑕疵，其中一项更涉及家居安全。

明哥发现厨房锌盘底的一条接地线脱落，他表示，万一厨房电器出现漏电，厨房锌盘有机会导电，而该接地线连接著锌盘可防止人体触电，是「救命线」，并强调必须立即重新接驳，否则会失去其原有的安全保护作用。

除了安全问题，单位亦有多处外观瑕疵，包括墙身油漆出现「流眼泪」痕迹、浴室门饰面有轻微裂纹、柜门磁石吸扣脱落等。明哥认为这些均属常见且简单的执修项目，可交由发展商跟进处理。

针对该单位临海、西斜及采用复合木地板的特性，明哥特别提醒，单位客厅必须安装窗帘，因为复合木地板虽美观，但长期受湿气及强烈阳光照射，容易变色、发黑，窗帘不仅可遮光更可保护地板及家私。

看好蓝田长远发展潜力

尽管单位存在一些瑕疵，但陈小姐对收楼结果依然感到满意，并已明确将物业定位为长期自住，无意作短线投资。她认为，Koko Hills是大型发展商品牌，且买家多为自住用家，物业的抗跌能力会比较高。不过在炒价升值潜力方面，她则相对保守，坦言「该区升值潜力可能不如启德等以投资者为主导的区域，该类区域价格波动会更大。」

对于租金回报方面，地产代理曾向她表示，同类型单位可租出约2.1万至2.3万元，但她认为2万元是更为实际的估算。不过，她直言不会考虑出租，并解释，「因为我选择的按揭年期很短，导致每月供款额较高，即使租金达到2万元，也无法完全覆盖供款。」她笑言，自己对单位的海景情有独钟，「有好景观的单位，通常业主都会选择自用，我也不例外。」陈小姐亦看好该区的长远发展潜力，预计3年后，随著周边街市、商场等配套陆续落成，整个社区将更加成熟。