新入伙盘受捧租务急弹升 启德西沙成焦点 业界：租金料再涨8%

近期市场上有多个大型新盘陆续入伙，其租务市场表现尤其突出，当中以启德及西沙等地区新入伙盘最瞩目，其呎租及交投量持续攀升；业界人士指，新入伙屋苑租务需求将持续增加，今年租金料可再升约8%。

启德1月共录232宗租务

启德区一直深受投资客及内地客追捧，综合物业代理数据所指，启德区新入伙屋苑于今年1月合共录得约96宗租务个案，占区内上月合共录得232宗中的41%；而本月至今则录得约25宗，占整体53宗的47%。其中，启德柏蔚森于本年至今录约39宗租务个案，属区内最多，而价钱方面呎价最好的屋苑为天玺．天，平均成交呎租可达约64元水平，较同区其余屋苑最高可达的58元，高出10%。

近期市场上有多个大型新盘陆续入伙，其租务市场表现尤其突出。

柏蔚森1房月租1.32万

港置分区董事宋国权表示，启德柏蔚森1座低层K室，面积约260方呎，1房间隔，最新获外区租客以每月1.32万承租，呎租约51元。业主于2024年8月以约429.1万购入上述单位，租金回报率约3.7厘。

元朗方面，受惠北都发展带动下，区内新入伙屋苑朗天峰，本年至今录约30宗租务个案，平均成交呎租约42元水平。而区内另一新入伙盘栢珑表现亦见强劲，。

中原副区域营业经理王勤学指，朗天峰1A座中层G室，面积403方呎，以每月约1.6万租出，呎租约40元。业主于去年2月以约464.94万购入上述单位，租金回报率4.1厘。

SIERRA SEA呎租41元

至于引发全城关注的西沙SIERRA SEA系列，开售期间吸引不少投资客大手购入，因此屋苑租务亦见畅旺，其中已入伙的1A期及1B期于今年暂录30宗个案，为区内最多，占整体约27%。中原分区营业经理吴嘉权提到，1A期1座中层E室，面积456方呎，最新以1.85万租出，呎租约41元。业主于去年以543万购入单位，租金回报率约4.1厘。

美联高级董事布少明指出，由于各大新盘开售期间吸纳不少投资客入市作收租用，加上专才优才持续来港，因此新入伙盘租务亦见热烈。未来相信相关个案会继续增加，特别受高才专才及学生客欢迎地区如启德、将军澳、新界等，整体表现亦可看高一线，而租金预料亦可有约8%升幅。