洪水桥商业地冀松绑 高力建议增住宅比例至30% 配合大学城解决宿位荒

楼市动向
更新时间：09:50 2026-02-20 HKT
发布时间：09:50 2026-02-20 HKT

本港锐意发展成「国际教育枢纽」，当中北都大学城更是关键项目之一；高力李婉茵指，近年非本地生来港升学人数呈显著上升趋势，学生宿舍供不应求，为配合相关发展，她建议洪水桥/厦村新发展区内的5幅商业地有潜力将非住宅楼面由20%放宽至30%，以增加吸引力，及配合大学城发展的相关配套。

有条件放宽至30%作住宅用途

高力香港研究部及零售顾问主管李婉茵接受本报访问时表示，北都大学城占地约90公顷用地，包括洪水桥/厦村新发展区用地，认为在目前写字楼空置率高的情况下，洪水桥站附近商业用地，由目前准许由20%的非住宅用途楼面改为住宅用途，有条件进一步放宽至30%作住宅用途，以配合大学教育城发展方向之余，亦同时可大大增加项目吸引力，及加快换地进度。

高力李婉茵指，洪水桥商地有潜力将非住宅楼面由20%放宽至30%，以增加吸引力及配合大学城发展的相关配套。

李婉茵指出，洪水桥具备基建优势，将来亦有铁路前往前海，接轨大湾区之余，同时亦邻近市区，毗邻民生套设备齐全；相信洪水桥商业地限制放宽后，有利吸引教育机构进驻，同时容纳不同组合发展，包括混合用途教育园区，结合教学、住宿及创新空间。

随着政府放宽大学招收非本地生限额，近年不少大学均持续招生收海内外学生及进行扩张发展，对于教育设施及其配套需求大增，事实上，近年各大学积极在市场上吸纳商用楼面扩充发展，她认为该批洪水桥商业用地，可以满足不同大学发展需要。

预计2028宿位需求达17万

另一方面，目前大学同时亦面对学生宿舍严重不足，目前私人市场连同各大院校仅有不足5万个床位，以供9.2万名非本地学生使用，供需差距持续扩大。预计至2028年，本地及非本地学生的总住宿需求将达17.22万个床位。

资料显示，洪水桥/厦村新发展区第二期发展范围内第32A区、第32B区、第32C区及第32D区的市中心商业用地原址换地申请，最后限期延至今年6月30日。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

