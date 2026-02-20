湾仔青年宿舍4亿全幢沽出 业主劲蚀2.68亿 曾陷欠租风波 由共居投资者接手

纪惠集团持有的湾仔BEliving青年宿舍，早前因租客搬迁问题引起大众关注，随后业主给租客延长搬迁期限，事件告一段落。最新，项目再度成为地产界焦点，市场消息透露，该全幢酒店以约4亿易手，每个房间作价约408万，平均呎价约7241元，新买家以经营共居与服务式住宅的Dash Living呼声高。

上述BEliving位于湾仔摩理臣山道39号，前身为晋逸时代精品酒店，纪惠集团早于2024年以意向价6.3亿放售，去年重推时减至5亿。

相关文章：纪惠铜锣湾酒店传4亿易手 去年中减至意向价5亿 汤振杰：仍是物业唯一业主

项目占地面积约3112方呎，楼高26层，全幢建筑面积约55238方呎，地下为酒店大堂及上落客区，1楼为咖啡厅，3楼及以上楼层1为客房，以易手价约4亿计算，平均呎价7241元，项目拥有98间房间，面积由约176至324方呎，平均每个作价约408万。

买家Dash Living呼声高

本报就上述消息向纪惠查询，惟直至截稿时未获回复。不过，熟悉该项目的代理透露，该项目已落实易手，买家以经营共居与服务式住宅的Dash Living呼声高，近年内地生宿位短缺，全幢酒店受追捧，上述物业若改为学生宿舍，回报可观。

2013年购入价6.68亿

该物业曾由正八集团主席廖伟麟（纪惠集团主席廖汤慧霭儿子），于2013年斥资6.68亿购入，其后2016年以8.8亿转售予纪惠集团，最新易手价较2013年购入价低约2.68亿，幅度约40%。

该项目早于两年多前，成为本港第一间由政府资助的青年宿舍，由香港青年联会（青联）负责营运，项目运作不足三年便结束营运，早前，该宿舍通知租客于今年2月底前迁出，随后，纪惠及香港青年联会双方就租金、装修费用问题，出现罗生门事件，最后双方表示很快有共识，纪惠亦延长迁出限期一个月至3月31日，让青联租客有更多时间搬迁。

相关文章：青年宿舍BeLIVING停运现罗生门 业主汤文亮爆对方欠租「我不想影响青联」 青联称未能续约