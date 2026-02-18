Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朗天峰两房1.53万租出 租金回报3.7厘

更新时间：14:50 2026-02-18 HKT
发布时间：14:50 2026-02-18 HKT

中原地产王勤学表示，元朗朗天峰入伙后租务承接理想，本月录得8宗租务成交，平均实用呎租约39元。日前租出1B座高层C室，实用面积397平方呎，两房间隔，月租叫价16,000元，议价后以15,300元租出，实用呎租38.5元。

王勤学表示，租客为元朗南发展工程人员，心仪朗天峰属全新楼，起居方便，见上址间隔合用，迅速租入。业主于2025年2月以500万元一手买入单位，收楼不久即租出，租金回报约3.7厘。

逸涛湾两房月租2.6万成交

另一方面，美联物业郑琨表示，逸涛湾屋苑配套成熟，向来备受租客追捧，该行刚促成屋苑一个549实呎租盘成交，以月租2.6万元获同区客承接。

郑琨指出，逸涛湾春瑶轩中层B室一个实用面积约549方呎单位，两房间隔，景观开扬，业主最初叫价约2.7万元，经议价后以2.6万元获承租，折合实用呎租约47元。据了解，业主于2023年以约1,160万元购入上址，按现时租金水平计算，租金回报率约2.7厘。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

