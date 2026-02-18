粉岭居屋山丽苑250万元易手 自住买家称价钱吸引
中原地产麦伟成表示，本月交投气氛正面，粉岭居屋山丽苑最新录得E座中层10室，单位实用面积385平方呎，以银主盘形式放盘，开价约273万元，日前以居二市场价250万元易手，实用面积平均呎价6,494元。
中原麦伟成指，新买家见单位价钱吸引，即购入单位自住。据了解，原业主则于2022年以203万元购入上址，持货约4年，现转手账面获利47万元离场，单位期内升值23%。
上车客920万买海怡半岛
另一方面，中原地产余焕锐表示，海怡半岛15座高层D室，实用面积623平方呎，2房间隔，望屋苑景，以920万元成交，实用呎价约14,767元。
余焕锐表示，新买家为上车客，钟情屋苑发展成熟、环境舒适，遂购入单位作自住用途。原业主于2011年以593.8万元购入单位，持货约15年，是次转手账面获利326.2万元，单位升值55%。
