屯门良景邨一房每月9300元租出 回报率达3.4厘 呎租媲美同区私楼

楼市动向
更新时间：13:21 2026-02-17 HKT
发布时间：13:21 2026-02-17 HKT

本港住宅租金接连攀升，公屋租务市场亦受带动。日前屯门公屋良景邨录得一宗租赁成交个案，该单位的租金回报率高达3.4厘，平均呎租25.4元，水平直逼同区私人屋苑。

祥益地产高级分行经理龙超君表示，成交单位为4座良智楼低层7室，实用面积366平方呎，一房一厅，租客心仪单位刚完成翻新工程，可即租即住，遂便决定以月租9300元承租单位，平均呎租为25.4元。

如以现时同类型单位的市值估价约330万（已补地价）作计算，该单位的租金回报率高达3.4厘。

海翠花园呎租26.6元

祥益地产陈阿丽表示，日前该分行促成一宗屯门码头站上盖物业海翠花园「即睇即租」的租赁成交个案，单位为3座高层G室，实用面积668平方呎。

据悉，租客为区内家庭客，因熟悉周边环境且邻近家人，方便照应，加上单位内栊整洁企理，业主有轻微200元的议价空间，租客遂决定以1.78万元即场承租，实用呎租约26.6元。如以同类型单位银行估值约707万作计算，该单位的租金回报率达3厘。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

