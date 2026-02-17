Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

风水指数｜马年正东及东南方最利楼市 正南「太岁位」宜静不宜动

楼市动向
更新时间：12:35 2026-02-17 HKT
发布时间：12:35 2026-02-17 HKT

踏入丙午马年，投资大行中信里昂发表《风水指数》报告，预测马年香港房地产楼市走势。该报告根据「九宫飞星图」判断香港流年地产方位的吉凶位，东南及正东的运势展望属大吉，中央及正西属吉，东北﹑正北及西南属小吉；正南及西北方则属凶位。至于马年的三煞位位于正北方。中信里昂指出，三煞分作三路凶神，所致祸患分别是招致财运破败、声名受损与健康耗损。

东南及正东运势大吉

中信里昂表示，今年九紫星主事东南，谁当家做主，谁就能优先获得好处。此方位主掌和谐互利，应待天时运转、星曜当令之际，确保所有关键人物各安其位。若能宵衣旰食、勤奋奋进，并辅以周全谋划，必可财运亨通、财源广进。

报告续指，此方位蓄势两年，正逢收获成果的良机，切勿辜负天时。土旺生木，而木气又能助长飞星之火。此时宜点灯明道，让黑犬无法靠近。另外，可于此处摆放繁花硕果的植物及陶器。

至于八白星镇守正东，若金库或投资物品存放于此处，务必保持原状，切勿轻举妄动。此方位中，八白星属土、东方属木、主管二十年大运的星属金，三者相生相克、气场交缠制衡，关系颇为复杂。欲催旺此处财运，可在布置中融入黄色或白色元素。另外，可于此处摆放黄晶球及除湿器。

五黄星君坐正南方 宜摆放金属物件

中信里昂表示，今年五黄星君与太岁同样坐镇于正南方，南方五行属火，而五黄星属土，火生土之势，易令五黄煞气在此处积聚，可于此处摆放金属物件、景泰蓝摆饰、金属护身符与吉祥挂饰。另外此方位亦宜收纳吊坠与护身符，可有效发挥辟邪化煞的作用。

至于「太岁」同样位于正南方，因此正南方所在位置忌施工动作，应避免「太岁头上动土」。其相冲生肖为鼠、马、牛和兔。想保一年安稳的话，奉劝此属相者在农历五月与十一月，即太岁当旺之月，宜诸事从简、规避要事。另需恪守健康作息，子时（晚上十一时至凌晨一时）尤当安寝养神；著装宜选择分别对应火与土元素的红色和绿色，正合太岁心意。

二黑星坐镇西北 宜防噪音干扰

今年二黑星坐镇西北，此煞星善于暗中酿成灾殃。五行属土，故在此方位摆放金属器物，并保持环境静谧无扰，可有效削弱其凶煞之力。该方位本属金，亦能自然泄化部分土煞。若家中或办公室的资料中心设于此处，运势定能蓬勃兴旺，但务必严控噪音干扰，以免启动潜藏煞气，可于此处摆放金属物件，如风铃及金葫芦。

三煞位处正北方 幸得六白星同驻

至于马年的三煞位则位于正北方。中信里昂指出，三煞分作三路凶神，所致祸患分别是招致财运破败、声名受损与健康耗损。不过，此方今年虽有三煞与岁破两大凶星飞临，但幸得六白星同驻；且北方五行属水，可增强它的金能量。务必保持此方位静谧洁净，以利事业发展，尤有助于与远方伙伴共创商机。邪祟阴灵都喜欢在黑暗中潜伏，若是最后一个离场的人，记得随手关灯。

化解方式可借助三大护佑神兽镇守，即麒麟、貔貅和福犬（石狮子），这三煞虽常如流寇般结伴作祟，却各有专属辖域。若各位欲针对特定灾厄设防，可依方位布局：正北主疾、西方主誉，东方主财。此外，也可藉用五行生克之理制衡煞力。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

