上车客不睇楼直接入市 388万购荃威花园东南2房 单位享开扬景致
更新时间：10:09 2026-02-16 HKT
发布时间：10:09 2026-02-16 HKT
农历新年将至，不少买家加快作出入市决定，近日楼市成交气氛仍然活跃。
中原副分区营业经理张子荣表示，分行新近促成荃湾荃威花园M座中层2室买卖成交，实用面积468平方呎，两房间隔，不设睇楼，议价后以388万元成交，实用呎价8291元。
长情业主30年帐赚「2球」
张子荣表示，买家属上车客，心仪上址向东南，享开扬景致，由于同类放盘不多，见上址价钱合理，遂无睇楼直接入市。原业主于1996年以188万元购入，持货约30年，帐面获利200万元，升幅约1.1倍。
同屋苑客承租新屯中2房
祥益区域董事黄庆德表示，新屯门中心最新录得1座低层D室租务个案，面积501方呎，属2房间隔，获同屋苑租客垂青。
由于该租客原住所无法续租，决定于同一屋苑物色租盘，表示方便搬迁及熟悉区内环境，而且单位内笼企理，加上业主减租1000元，遂便决定以月租1.2万承租，呎租为24元。
相关文章：Ken Sir吕宇健新一年即入市 299万买荃威花园两房 呎价不足6300元
