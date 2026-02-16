Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上车客不睇楼直接入市 388万购荃威花园东南2房 单位享开扬景致

楼市动向
更新时间：10:09 2026-02-16 HKT
发布时间：10:09 2026-02-16 HKT

农历新年将至，不少买家加快作出入市决定，近日楼市成交气氛仍然活跃。

中原副分区营业经理张子荣表示，分行新近促成荃湾荃威花园M座中层2室买卖成交，实用面积468平方呎，两房间隔，不设睇楼，议价后以388万元成交，实用呎价8291元。

长情业主30年帐赚「2球」

张子荣表示，买家属上车客，心仪上址向东南，享开扬景致，由于同类放盘不多，见上址价钱合理，遂无睇楼直接入市。原业主于1996年以188万元购入，持货约30年，帐面获利200万元，升幅约1.1倍。

同屋苑客承租新屯中2房

祥益区域董事黄庆德表示，新屯门中心最新录得1座低层D室租务个案，面积501方呎，属2房间隔，获同屋苑租客垂青。

由于该租客原住所无法续租，决定于同一屋苑物色租盘，表示方便搬迁及熟悉区内环境，而且单位内笼企理，加上业主减租1000元，遂便决定以月租1.2万承租，呎租为24元。

相关文章：Ken Sir吕宇健新一年即入市 299万买荃威花园两房 呎价不足6300元
 

 

 


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
14小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
23小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
13小时前
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
18分钟前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
13小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
13小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
16小时前
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
2小时前