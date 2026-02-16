年花店短租蜜雪冰城旧址 日租料逾2000元

农历年前夕，花店、利是封店趁势短租舖位，石门蜜雪冰城加盟店地舖去年租约未满撤出，早前市传盛传舖位已租出，市场消息透露，由年花店短租，料日租逾2000元。

记者现场所见，该舖位接近马铁石门站，人流畅旺，现场为花店；记者向舖主查询详情，惟直至截稿时未获回复。有代理表示，不少年花店短租按日计算，该舖位置佳，料日租逾2000元，估计月租约7万。上址为京瑞广场一期地下5号舖，面积约1111方呎，蜜雪去年初以每月约16万进驻，呎租约144元，惟去年生意不济撤走。

佐敦舖每月3万短租 利是封店进驻

上址为佐敦弥敦道375至381号金勋大厦地下1至2号舖，建筑面积约320方呎，由利是封店短租，月租约3万，平均呎租约94元。

多宝旺舖董事总经理陈志宝表示，电子利是盛行，惟实物利是更具意义，百家姓今年共承租4个舖位，早前已承租3个舖位包括湾仔庄士敦道、旺角弼街及元朗大棠路千色店对面。

