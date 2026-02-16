尖区海防道地舖每月近24万租出 茶餐厅进驻 舖主自用近30年

尖沙咀海防道一名舖主，将自用30年舖位推出招租，短短3个月内即获茶餐厅青睐，并且落实以每月约23.8万进驻，平均呎租约283元。

招租三个月 由同行承接

中原（工商舖）商舖部高级分区营业董事邓振豪表示，尖沙咀海防道35至37号海利行地下D舖，面积约840方呎，最新以每月约23.8万租出，平均呎租约283元，新租客经营茶餐厅。该舖主为金湖茶餐厅，自用舖位近30年，三个月前将之推出招租，最终落实由同行承租。

1997年以2300万购入

该舖主于1997年5月以2300万购入舖位，以最新租金计算，回报逾12厘。

邓氏续称，该舖位距离港铁尖沙咀站仅约3分钟步程，为港铁站通往海港城必经之路外。该地段于去年第4季亦录瞩目租赁，海防道41号地舖，建筑面积约1000方呎，由致富证券承租，每月30万，平均呎租300元，该舖高峰时曾获二手袋店、海味店等租用，2013年时，海味店更以100万续租，呎租达1000元。由疫情期间至今，获本地时装店租用，月租约17万，是次较旧租升近1倍，仍低高峰期低70%。

近期尖沙咀舖位租赁频仍，邓振豪续说，弥敦道54至64B号美丽都大厦地下01号舖，获药房以约每月28万预租，面积约800方呎，平均呎租约350元，旧租客钟表品牌租用近14年，去年底决定今年2月底租约满后不续约，业主旋即将舖位放租，并在约满前觅得新租客。

受惠于文化及体育盛事，去年度本港旅游业吸客量理想，全年访港旅客共录约4990万人次，按年增约12%。另外，旅客人数增长同步带动零售及餐饮消费，刺激商舖租赁需求上升。

