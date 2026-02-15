碧堤半岛银主盘开价480万推拍 低银行估值21%

农历新年气氛浓厚，拍卖场仍不乏低市价盘源推介，黄开基拍卖行发言人指，深井碧堤半岛6座高层E室，面积517方呎，2房间隔，曾于2022年9月以730万元成交，现沦为银主盘，开拍价480万元，较银行估价的610万元低130万元或21%，呎价9,284元，将于3月4日（周三）拍卖。

红磡启岸开拍价298万

环亚拍卖行发言人说，红磡启岸高层D6室，面积197方呎，开放式间隔，单位于2019年8月以561.1万元成交，近期因业主无力继续供楼，单位沦为银主盘，开拍价298万元，较银行估价370万元低72万或19%，呎价约15,127元，将于3月3日（周二）拍卖。

黄泥涌道银主盘980万推拍

忠诚拍卖行发言人表示，跑马地黄泥涌道157号一个面积约920方呎的银主盘，开拍价980万元，较银行估价1,200万低220万元或18%，呎价10,652元，将于2月26日（下周四）拍卖，同场共有约36项物业可供竞投。