Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧堤半岛银主盘开价480万推拍 低银行估值21%

楼市动向
更新时间：12:34 2026-02-15 HKT
发布时间：12:34 2026-02-15 HKT

农历新年气氛浓厚，拍卖场仍不乏低市价盘源推介，黄开基拍卖行发言人指，深井碧堤半岛6座高层E室，面积517方呎，2房间隔，曾于2022年9月以730万元成交，现沦为银主盘，开拍价480万元，较银行估价的610万元低130万元或21%，呎价9,284元，将于3月4日（周三）拍卖。

红磡启岸开拍价298万

环亚拍卖行发言人说，红磡启岸高层D6室，面积197方呎，开放式间隔，单位于2019年8月以561.1万元成交，近期因业主无力继续供楼，单位沦为银主盘，开拍价298万元，较银行估价370万元低72万或19%，呎价约15,127元，将于3月3日（周二）拍卖。

黄泥涌道银主盘980万推拍

忠诚拍卖行发言人表示，跑马地黄泥涌道157号一个面积约920方呎的银主盘，开拍价980万元，较银行估价1,200万低220万元或18%，呎价10,652元，将于2月26日（下周四）拍卖，同场共有约36项物业可供竞投。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
21小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
13小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
17小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
23小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
6小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
17小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
19小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
15小时前
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
00:19
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
即时中国
5小时前