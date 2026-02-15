Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

细价楼起哄 珀丽湾连录两成交 上车客有感「迟买会贵」

楼市动向
更新时间：09:07 2026-02-15 HKT
发布时间：09:07 2026-02-15 HKT

整体市况向好发展，细价楼持续起哄，当中马湾珀丽湾连录2宗市价成交个案。美联分行高级物业经理凌光盛表示，珀丽湾25座低层F室，面积532方呎的2房单位，开价540万放盘短短3日，即吸引睇楼逾半年的年轻上车客洽购，并议价9万后，以531万市价成交，呎价约9,981元；原业主早于2008年以238万购入，持货18年沽货，帐面获利约293万或1.2倍。

珀丽湾2房570万易手

屋苑另一宗成交，中原高级资深分区营业经理温诗雁，珀丽湾20座高层H室，面积490方呎，2房间隔，单位早前开价575万放售，最终仅减价5万，以570万易手，呎价约11633元。

温诗雁续指，新买家为上车客，虽然业主只肯减价5万，但有感迟买会贵，故决定拍板入市。据了解，原业主于2019年以600万买入，持货7年转手，帐面蚀30万或5%。

沙田第一城410万成交

世纪21奇丰区域经理吴元利指，沙田第一城41座低层H室，面积304方呎，以410万成交，呎价约13,487元。原业主于2004年5月以95万购入上址，帐面获利315万，单位期内升值3.3倍。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

