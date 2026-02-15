Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中上价屋苑「价量齐升」 缙城峰放盘不足一周即成交

楼市动向
更新时间：08:51 2026-02-15 HKT
发布时间：08:51 2026-02-15 HKT

随着楼市气氛转好，中上价屋苑表现「价量齐升」，吸引不少用家过年前置业。中原高级资深分区营业经理梁志昌表示，西营盘缙城峰2座极高层B室，面积554方呎，属2房连储物室间隔，单位可享海景，以及远眺西九龙一带，放盘不足一周，获用家以1,475万承接，呎价约26,625元。据了解，原业主于2010年以1,442万购入上述单位，持货16年易手，帐面获利33万，单位期内升值2.3%。

天宇海3房1028万获承接

中原资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山天宇海5A座中层C室，面积722方呎的3房1套单位，早前开价约1,050万放售，议价后最新获换楼客以1,028万承接，呎价14,238元。据悉，原业主于2010年以697万购入上址，持货16年至今转售，帐面获利331万，单位期内升值约47.5%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
18小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员勿「主动」索取利益
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
10小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
14小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
14小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
11小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
12小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
14小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
20小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
17小时前