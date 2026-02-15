中上价屋苑「价量齐升」 缙城峰放盘不足一周即成交

随着楼市气氛转好，中上价屋苑表现「价量齐升」，吸引不少用家过年前置业。中原高级资深分区营业经理梁志昌表示，西营盘缙城峰2座极高层B室，面积554方呎，属2房连储物室间隔，单位可享海景，以及远眺西九龙一带，放盘不足一周，获用家以1,475万承接，呎价约26,625元。据了解，原业主于2010年以1,442万购入上述单位，持货16年易手，帐面获利33万，单位期内升值2.3%。

天宇海3房1028万获承接

中原资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山天宇海5A座中层C室，面积722方呎的3房1套单位，早前开价约1,050万放售，议价后最新获换楼客以1,028万承接，呎价14,238元。据悉，原业主于2010年以697万购入上址，持货16年至今转售，帐面获利331万，单位期内升值约47.5%。