马年港岛北方地运最佳 北部都会区成熟仍需时 投资物业要审慎

踏入2026丙午马年，香港楼市在经历了连续数年的调整后，市场气氛依然审慎，尽管政府已全面撤辣，但庞大的库存量压力亦令楼价难以回升至高峰位置。堪舆学家唐碧霞结合九运风水与市场数据分析指出，马年楼市将呈现「火生焦土」之象，在供过于求与外围经济疲弱的双重夹击下，楼价恐有进一步下调空间。她指，投资者今年宜以「现金为王」的策略，切勿盲目入市博反弹，真正的投资良机或许要等到2028年后才会浮现。

北部都会区料2030年发力

虽然整体楼市看淡，但对于有自住需要的市民，唐碧霞表示「随时都可以入市」，关键在于选对地区。九运风水讲究「零神方」，即「北面见水」为旺财局。

因此，她看好港岛北沿岸地区，包括中环、湾仔、铜锣湾等传统核心商业区，这些地区北面临维多利亚港，符合九运零神水的格局，将会率先「行运」，抗跌力相对较强。

相反，近年政府大力推动的「北部都会区」或大西北地区，虽然长远发展潜力巨大，但在风水地运上可能需要更长时间才能成熟。唐碧霞估计，这些地区可能要等到2030年代中后期，发展才会陆续步入佳境。因此，置业人士若著眼于短期升值或即时便利，需在选址上多加考量。

库存仍高企 潜在供应逾10万伙

另一方面，数据显示2026年香港楼市的主旋律依然离不开「去库存」三个字。目前市场上一手潜在供应量超过10万个单位，这组数字背后的含意相当惊人，因为它几乎等同于全港足足7年的吸纳量。对于各大发展商而言，如何在2026年消化这庞大的剩余库存，依然是当务之急。在供应远大于求的基本面下，发展商定价难以进取，二手市场亦难独善其身，楼价受压成为定局。

火气极盛 或影响楼市股市发展

唐碧霞指，2026年正式踏入「下元九运」的第3年。回顾过去20年的「下元八运」即2004至2023年，八运属「艮卦」，五行属土，大利房地产发展，因此造就了港楼的黄金20年。然而，九运属「离卦」，五行属火。

唐碧霞解释，虽然五行中「火生土」，看似对楼市有利，但九运的火太旺，容易形成『火生焦土』、「火炎土燥」的局面，这种燥热的气场并不滋养万物，反而令楼市缺乏滋润，表现未如理想。

此外，丙午马年火气极盛，更出现「火克金」的情况。金代表金融、股票及经济体系。当金被火克制，意味著金融市场动荡、外围经济环境转差，以及地缘政治紧张。加上大企业面临债务危机，资金流动性紧缩，这些宏观经济的负面因素将直接传导至楼市，令楼价失去上升的动力。唐碧霞预测，失业率亦可能在马年微升，进一步削弱市民的置业购买力。

非短炒时机 耐心等待至2028年

面对「供多于求」且「身旺无财」的马年，唐碧霞对投资者的建议若非有自住的刚性需求，投资物业前必须谨慎小心。她直言，今年绝非短炒获利的时机，切忌奢望透过买卖物业赚取差价。受外围因素及高息环境或资金成本影响，过分进取的投入随时会令资金被锁死。

她强调，未来数年「现金为王」，与其将资金投入下跌周期的资产，不如保留实力等待机会，耐心等待至2028年至2032年。她预测，待这些年份到来，整体的投资环境将会大幅改善，届时才是长线吸纳的好时机。