筲箕湾东大街住宅地今截标 至少收8份标书

楼市动向
更新时间：12:01 2026-02-13 HKT
发布时间：12:01 2026-02-13 HKT

筲箕湾东大街住宅地今日截标，就现场所见，项目至少收8份标书，入标财团包括信和、嘉里、嘉华、协成行、中国海外、招商局置地，另有多家不知名财团。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，是次独资入标，指项目规模不大，并坐落传统住宅区，离铁路站不远，以市场价入标。

业界人士已因应牛头角彩霞道用地卖地成绩非常理想，已调高上述用地估值约5%，以可建商住总楼面约14.81万方呎计，最新市场估值约9.78亿至11.85亿元，每方呎楼面估值约6,600至8,000元。

据卖地条款显示，上述地皮面积约1.45万方呎，以纯住宅发展最高可建住宅楼面13万方呎，而发展混合商住项目则按根据卖地条款内的方程式计算，若以住宅总楼面约10.46万方呎，非住宅总楼面4.36万方呎，换言之，商住可建总楼面约14.81万方呎。

值得留意的是，该地设有特别条件包括中标财团须平整邻近筲箕湾东大街及金基大厦一段道路，作公众道路用途，供行人及车辆使用；另外，中标财团须按要求兴建社福设施，包括长者地区中心分处等，有关楼面面积不纳入总楼面内；该地须于2031年6月底或之前完成，建筑期长达6年。

上述筲箕湾东大街住宅地（筲箕湾内地段第860号），现址为丢空约8年的前筲箕湾街市大厦等用地，邻近港铁筲箕湾站，附近有爱秩序湾海滨花园及港岛东体育馆等休闲设施，是各类设施俱全的成熟社区。
 

