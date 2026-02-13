Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地客8年前3915万买何文田豪宅 采12年「先住后付」终挞订 遭没收1660万

楼市动向
更新时间：12:16 2026-02-13 HKT
发布时间：12:16 2026-02-13 HKT

长实与帝国集团合作发展的何文田豪宅君柏于新增一宗挞大订个案，据了解，相关买家采12年超长成交期购买入单位，约8年后于日前最终选择终止交易离场，料遭没收楼价约42.5%金额，涉约1664万。

付8年楼价涉1664万

据成交纪录册显示，挞大订单位为6座9楼A室，面积1624方呎，属4房间隔。单位原于2018年2月以3915.1万成交，呎价约24108元，该名买家于当时选用发展商提供的「Z138先住后付」付款计划。

资料显示，买家为一名内地客。是次成交至今已相隔约8年时间，即96个月。成交纪录册显示该买家于本月11日已终止交易，预料买家至今已合共支付楼价42.5%，涉及金额料达约1664万。

买家当时选用的「Z138先住后付」付款计划，需在签署临约后180日内缴付楼价20%，其后以「先住后付」方式分138个月付款，期间每月支付楼价0.25%、合共缴付楼价34.5%。买家完成长达12年的成交期后、一个月之内要缴清余下楼价45.5%。

当日推破天荒12年超长成交期

长实2016年重推君柏的现楼货尾，并首度引入「先住后付」计划，只需付两成楼价即可入住单位，成交期长达12年，即2028年才完成交易，为新盘史上最长的成交期。据知，当日重推并售出34伙货尾，有约七成买家采用此计划。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

