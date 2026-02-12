Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石澳道大宅传20亿放售 呎价高近12万 揭无边际泳池等超豪内栊设计

楼市动向
更新时间：15:19 2026-02-12 HKT
发布时间：15:19 2026-02-12 HKT

近期豪宅市场表现活跃，传统豪宅区超级洋房再有大额放盘。市场消息指，由英国玩具商人持有的石澳道19号大宅，以意向价20亿元放售，以现有楼面计，实用呎价高达11.77万元。

占地近17万呎

市场消息透露，是次放售的物业为石澳道19号，占地合共约16.89万方呎，为区内豪宅群两个占地最大的项目之一。现状为一幢两层高物业，涉及地下及低层地下两层，其中地下楼底高度达4.08米至7.55米；而低层地下的楼底高度达3.55米。

 国际名师联手打造 设酒窖及艺术品专属储存库

据了解，该超级豪宅物业设计由国际知名建筑师JIM OLSON、著名壁画创作者MARY ANN PETERS及著名灯光设计师关永权等合作。从放盘相片可见，大宅内部极尽奢华，大厅设落地玻璃窗，外望开扬海景，连接私人无边际泳池，走廊墙壁更采用独特的七彩纹路设计。

物业地下规划为主人套房连运动室、两间书房及两间客房；低层地下则设有酒窖、冷库及艺术品专属储物房，配备齐全健身设备的运动室、游戏室及4间工人房等。

挑战二手超级豪宅3年纪录

翻查资料，石澳道19号现时业主为英国玩具商人James William Hesterberg。据了解，该超级豪宅原本由凯悦钟家的十二少钟斌铨（Patrick Cheong）于1997年以2.01亿元买入，其后在2000年以1.03亿元、大蚀让一半予英国玩具商人James William Hesterberg。

若大宅以一口价易手，将成为山顶马己仙峡道30至38号屋地在2023年初以约50亿元沽出后，本港近3年最大宗二手超豪宅交易。

