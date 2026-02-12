Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「大刘」家族1亿沽中半山单位 造价创屋苑近5年最贵 帐面获利1200万

楼市动向
更新时间：10:28 2026-02-12 HKT
发布时间：10:28 2026-02-12 HKT

豪宅交投持续升温，不少城中名人趁机沽货。富商「大刘」刘銮雄家族新近以1亿元沽出中半山雅宾利大厦（The Albany）一个单位，持货12年帐面获利1200万元。

创屋苑近5年高位

资料显示，上述成交为中半山雅宾利大厦The Albany高层A室，实用面积1,948平方呎，三房间隔，新近连车位以1亿元沽出，成交呎价约5.1万元，造价属屋苑近5年最贵单位。

单位由满丰投资有限公司持有，公司董事包括大刘儿子刘鸣炜及大刘前女友吕姵霖（原名吕丽君）等。

2013年买入价8800万

区内代理透露，大刘刘銮雄家族于2013年以公司股权转让形式购入，当年买入入价约8,800万元，早前放盘叫价1.2亿元。以最新成交价1亿元计算，持货约12年，帐面获利约1200万元。

至于新买家为DRAGON MIND INTERNATIONAL LIMITED，为一家非本地注册公司。

石澳道超级豪宅20亿放售

豪宅市场亦不乏捧场客，除中半山雅宾利大厦之外，西半山威都阁中层B室，面积2320方呎，以5900万连2个车位易手，呎价约25431元。属该屋苑今年以来首宗成交个案，对上一宗为去年10月，一个低层B室，面积相同单位，当时以5050万沽出，呎价约21767元。

何文田君栢3座低层A室，面积1625方呎，以2918万成交，呎价约17,957元；据了解，原业主于2016年以3801万购入，持货10年转手，帐面蚀约883万或23.2%。

何文田君颐峰2座中层C室，面积1343方呎的3房户，以2740万成交，呎价约20402元；据了解，原业主于2006年以1550万购入，持货20年易手，帐面获利约1190万，期内单位升值约76.8%。

另一边厢，亦有超级豪宅洋房趁机推出市场放售，消息市场，石澳道一幢单号超级豪宅推出市场放售，意向价约20亿，以该洋房现有面积计，每呎意向价约11.8万。

据了解，上述放售物业涉及两个地段，地盘面积约16.9万方呎，现址为一幢洋房，面积约16979方呎，大宅可享开扬海景，设有私人游泳池、酒窖、健身设备等。

