「大刘」刘銮雄家族1亿沽中半山单位 持货12年帐赚1200万

楼市动向
更新时间：10:28 2026-02-12 HKT
发布时间：10:28 2026-02-12 HKT

豪宅交投持续升温，不少城中名人趁机沽货。富商「大刘」刘銮雄家族新近以1亿元沽出中半山雅宾利大厦（The Albany）一个单位，持货12年帐面获利1200万元。

创屋苑近5年高位

资料显示，上述成交为中半山雅宾利大厦The Albany高层A室，实用面积1,948平方呎，三房间隔，新近连车位以1亿元沽出，成交呎价约5.1万元，造价属屋苑近5年最贵单位。

单位由满丰投资有限公司持有，公司董事包括大刘儿子刘鸣炜及大刘前女友吕姵霖（原名吕丽君）等。

2013年买入价8800万

区内代理透露，大刘刘銮雄家族于2013年以公司股权转让形式购入，当年买入入价约8,800万元，早前放盘叫价1.2亿元。以最新成交价1亿元计算，持货约12年，帐面获利约1200万元。

至于新买家为DRAGON MIND INTERNATIONAL LIMITED，为一家非本地注册公司。

