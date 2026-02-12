Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦广东道舖900万成交 持货逾半世纪升值20倍

楼市动向
更新时间：10:19 2026-02-12 HKT
发布时间：10:19 2026-02-12 HKT

佐敦广东道录一宗舖位成交，其中一个地舖以900万成交，逾半世纪升值逾20倍。佐敦广东道511号地下连入则阁，建筑面积约900呎，以易手价900万计算，平均每呎1万元，该地舖租客金冠珠宝店，大厦楼龄旧，已有77年。

李根兴：生意冷清 不乏「拉闸」

原业主于1973年11月以42万买入，持货53年帐面获利约858万，物业升值逾20.4倍。盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该地舖实用面积约700呎，门阔约15呎，深约50呎(连天井），该舖接近佐敦道，惟佐敦广东道僻静，地段聚集玉器批发店，多数业主持有舖位自用，由于他们早年聚集于此，多年来累积一定实力，近年生意较淡薄，很多时没有营业，街道不乏「拉闸」舖位。

顺昌工厦全层叫1520万

美联工商客户经理袁锦标表示，长沙湾永康街26号顺昌工业大厦底层全层放售及放租，建筑面积约4343方呎，意向价1520万，平均呎价约3500元，目前交吉，可即时使用。该单位适合半仓库半写字楼用途，楼底高约9呎6吋，设1部客梯及货梯各1部，楼面负重达每方呎200磅，大厦于1989年入伙，楼龄约37年。

