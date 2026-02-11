Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

担心迟买会贵 用家投资者积极购货 | 欧沚轩

楼市动向
更新时间：18:22 2026-02-11 HKT
发布时间：18:22 2026-02-11 HKT

上月美联储局议息维持息口不变，符合市场预期，但市场憧憬今年最少仍有1至2次减息，虽然未有进一步减息，但息口走势仍然向下，令市民入市时毋须再担心息口有调头向上的担忧。

息口走势仍然向下

再加上，差估署公布2025年12月份楼价指数再录得升幅，并连续7个月上升，同时令去年全年楼价终止多年楼价下行的走势终于止跌回升，未来上升机会仍然很大。

市民入市态度积极，最主要的原因是担心迟买会贵，故争相觅盘购货。

楼价去年上升逾3%，今年楼价亦有机会再下一城，业界普遍认为，今年楼价全年计升幅可望扩大至5%或以上，令踏入2026年，一手及二手交投持续向好，以1月份新盘销售成绩而论，全月共录得逾2400宗交投，按月增加超过80%。

二手市场亦逼近7000宗，按月再录得升幅，近期西沙一个大型新盘连番推售均取得利好消息，反映市民入市意欲相当积极。

频现大手客扫全层

价量齐升，除用家加快入市步伐，投资者入市情况亦相当积极，近月频现投资者扫货个案，不少以全层式扫入单位，而扫货单位数量甚至多达8至10伙。

相关文章：新盘大手客上月狂扫550伙 掀「全层购」热潮 SIERRA SEA及嘉居．天后成目标

在好消息持续利好楼市的情况下，在未来楼价上升机会持续，虽然去年楼止跌回升，但整体楼价升幅亦只有约3%左右，与高峰期比较仍有超过2成的差距。

现水平楼价仍是近10年的低水平，用家及投资者担心迟买会贵，故新盘及二手市场交投齐齐造好，除中小型单位频承接外，中上价及豪宅物业亦受到追捧。

由于市场气氛不减，相信情况将会持续，事实上，楼价比起高峰期相差超过2成，正所谓宁买当头起，在楼价指数持续向好的情况下，相信未来新盘及二手交投将会继续录得升幅。

欧沚轩
富康盛地产顾问联席主席

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
9小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
10小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
6小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
5小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
7小时前