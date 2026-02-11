担心迟买会贵 用家投资者积极购货 | 欧沚轩

上月美联储局议息维持息口不变，符合市场预期，但市场憧憬今年最少仍有1至2次减息，虽然未有进一步减息，但息口走势仍然向下，令市民入市时毋须再担心息口有调头向上的担忧。

息口走势仍然向下

再加上，差估署公布2025年12月份楼价指数再录得升幅，并连续7个月上升，同时令去年全年楼价终止多年楼价下行的走势终于止跌回升，未来上升机会仍然很大。

市民入市态度积极，最主要的原因是担心迟买会贵，故争相觅盘购货。

楼价去年上升逾3%，今年楼价亦有机会再下一城，业界普遍认为，今年楼价全年计升幅可望扩大至5%或以上，令踏入2026年，一手及二手交投持续向好，以1月份新盘销售成绩而论，全月共录得逾2400宗交投，按月增加超过80%。

二手市场亦逼近7000宗，按月再录得升幅，近期西沙一个大型新盘连番推售均取得利好消息，反映市民入市意欲相当积极。

频现大手客扫全层

价量齐升，除用家加快入市步伐，投资者入市情况亦相当积极，近月频现投资者扫货个案，不少以全层式扫入单位，而扫货单位数量甚至多达8至10伙。

相关文章：新盘大手客上月狂扫550伙 掀「全层购」热潮 SIERRA SEA及嘉居．天后成目标

在好消息持续利好楼市的情况下，在未来楼价上升机会持续，虽然去年楼止跌回升，但整体楼价升幅亦只有约3%左右，与高峰期比较仍有超过2成的差距。

现水平楼价仍是近10年的低水平，用家及投资者担心迟买会贵，故新盘及二手市场交投齐齐造好，除中小型单位频承接外，中上价及豪宅物业亦受到追捧。

由于市场气氛不减，相信情况将会持续，事实上，楼价比起高峰期相差超过2成，正所谓宁买当头起，在楼价指数持续向好的情况下，相信未来新盘及二手交投将会继续录得升幅。

欧沚轩

富康盛地产顾问联席主席