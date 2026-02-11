Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

买家无惧同层事故单位 605万购新港城3房 略低于市价5%

楼市动向
更新时间：12:09 2026-02-11 HKT
发布时间：12:09 2026-02-11 HKT

临迎农历新年长假期，整体二手交投依然活跃，在盘源收窄情况下，即使事故单位同层亦录得成交。

世纪21奇丰物业区域经理赵咏欣表示，成交单位为马鞍山鞍禄街18号新港城F座高层05室，实用面积519平方呎，属3房2厅间隔，向东南，外望开扬山景。

单位放盘约4个月，原先叫价640万元，最终以605万元易手，累减35万元，成交呎价约11,657元。代理透露，由於单位属事故单位同层，故以略低于市价5%成交。

较银行估价低逾两成

参考该单位在恒生银行及中银香港网上估价资料，分别为730万元及777万元，即最新成交价较估价低17%至22%。

至于原业主于2007年12月以260万元购入上述单位，持货约19年后转售，帐面获利345万元；楼价由260万升至605万，升值约1.3倍。

相关文章：凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
 

