布莱克万矿业执董入市 4680万购大潭千呎豪宅

楼市动向
更新时间：10:08 2026-02-11 HKT
发布时间：10:08 2026-02-11 HKT

楼市持续回升，近日不少城中名人趁机购「砖头」，大潭阳明山庄凌云阁8座高层一个单位，面积1886方呎，上月底以4680万连1个车位成交，呎价约24814元。

土地注册处资料显示，登记买家为陈锦坤（Chan Kam Kwan Jason），与布莱克万矿业有限公司执行董事及公司秘书陈锦坤中英文名相同，料为同一人。

据了解，原业主于2009年以2550万购入，持货17年沽货，帐面获利约2130万或83.5%。

金发局CEO董一岳斥2210万购西半山豪宅

另外，金发局行政总监董一岳斥资2210万连1个车位购入西半山琼峰台一个豪宅单位。

上述单位为西半山琼峰台中层A室，面积1377方呎，上月底以2210万连车位易手，呎价约16049元；据土地注册处资料显示，买家以联名名义登记，其中一名登记买家为董一岳(Tung Yat Ngok Rocky)、与香港金融发展局行政总监董一岳中英文名相同，料为同一人。

而原业主早于2006年以1000万购入，持货20年易手，帐面获利约1210万或1.2倍。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

