中国海外逾18亿夺牛头角彩霞道住宅地 力压8财团 每呎地价6352元

牛头角彩霞道住宅地上周五（6日）截标，吸引9间财团入标角逐，均以本地大型财团为主。地政总署刚公布招标结果，由中国海外以18.0688亿元，力压其余8财团夺标，每方呎楼面地价约6,352元。当时市场估值约16.69亿至20.94亿元，每呎估值约5,500至6,900元，属市场估值内。

其余标财团包括长实、新地、恒基、嘉华、嘉里、会德丰地产，以及信和伙拍鹰君合组财团竞投，另有一家不知明财团。

前身为玛利诺中学空置校舍

上述牛头角彩霞道（新九龙内地段第6675号）住宅地，前身为玛利诺中学空置校舍，现址作香港海关训练及青年发展中心用途，即邻近彩颐居及淘大花园，去年已完成城规改划程序，成功由「政府、机构或社区」地带，改划为「住宅(甲类)3」地带。

地盘面积约3.37万方呎，据卖地章程，若以纯住宅发展方案，最高可建总楼面约25.28万方呎；若作商住发展，按卖地章程中特定算式计算，以住宅楼面为上限约25.29万方呎计，非住宅部分总楼面约3.16万方呎，合计总楼面约28.45万方呎。中标财团须于一年内拆卸地盘内的变电站及现有建筑物；项目须于2031年12月底前完成。

