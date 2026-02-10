Ken Sir吕宇健深井食烧鹅即兴入市 350万购浪翠园两房 较估价低水最多12%

随著楼市气氛回暖，不少投资者亦加紧部署。市场消息指，活跃于楼市买卖的资深投资者吕宇健（Ken Sir）再度出手，于深井食烧鹅期间兴起入市，斥350万元购深井浪翠园两房单位，低银行估价最多48万元或12%。

上述单位为浪翠园3座高层C室，实用面积484平方呎，属两房户，以350万元易手，成交呎价约7231元。据悉，新买家Ken Sir吕宇健。代理透露，他近日与朋友在深井食烧鹅期间，留意到浪翠园楼价「低水」，加上环境清幽，遂即兴睇楼。其后他即场议价，最终以350万元成交，将用作短炒投资。参考该单位在中银及汇丰的估价，分别为398万元及385万元，以成交价350万元计，较两者估价分别低约12%及9.1%。

原业主于1997年以249万元购入，长情持货约29年，帐面赚100万元或约40.6%离场。

资深投资者吕宇健斥350万元购深井浪翠园两房单位。

Ken Sir近月频入市

Ken Sir近月频频出手，今年初他「一炮过」299万元买入荃湾荃威花园高层两房户。据悉为免错失笋盘，他以极短时间到场洽购，仅议价1万元。

相关文章：Ken Sir吕宇健新一年即入市 299万买荃威花园两房 呎价不足6300元

另外，日前他以2246.8万元一手购入华懋发展的西贡白沙湾新盘WHITESAND COVE特色平台户及车位。单位面积1,039平方呎，为四房双套连工人房大户间隔，连接406方呎特大平台，计划作自住之用。

相关文章：Ken Sir吕宇健掷2246万买楼自住 购西贡千呎平台特色户 钟情白沙湾环境「区内15年来新盘」

浪翠园两房入场价345万

位于深井青山公路青龙头段的浪翠园分5期发展，于1992至1997年分阶段入伙，整个屋苑提供15座，共2,389伙。凭借对赤𫚭角新机场计划憧憬，浪翠园成为当年的炒家天堂，楼价短期内被大幅炒高，惟1997年间一场金融风暴，一度令该屋苑楼价一泻而下。

翻查代理网站资料，现时屋苑有47个放盘，入场单位为4期12座低层A室，实用面积435平方呎，两房间隔，望山景，叫价345万元，呎价约7931元。