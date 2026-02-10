Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市况升温 上车客翻睇加码入市 543万购新葵芳花园两房 创逾1年新高

楼市动向
更新时间：14:41 2026-02-10 HKT
楼价持续向上，加上农历新年将至，买家纷纷加快入市决定。中原地产葵涌高级资深分区营业经理许伟业表示，分行新近促成新葵芳花园D座高层1室成交，实用面积418平方呎，两房间隔，今年1月开价588万元，经过多轮议价后最终以543万元成交，实用呎价12990元，成交价属2025年以来屋苑新高。

许伟业指，买家属同区上车客，觅盘多时，期间在好友协助留意放盘及多加提点，心仪新葵芳花园分厅设计及方向佳，目标价钱平的单位，随著市况升温，早前曾遇到心仪单位，但业主叫价较市价及银行估价高达10%，最终未有入市。近日看中上址，单位向东南，企理有装修，叫价高于预期，经过两日考虑后决定接受现实，再相约代理「翻睇」，并随即展开洽购，经多番议价后，终成功入市。

新葵芳花园。
新葵芳花园。

业主重新放盘 8年仍蚀百万

原业主于2018年以650万元买入单位，2024年3月曾经放盘，开价600万元，惟乏人承接，随后于2025年1月封盘。随著今年楼市气氛好转，代理极力游说下，业主终在1月重新放盘，最后成功高价沽货，惟持货约8年，账面仍要蚀107万元，单位期内贬值约16.5%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

