做财仔好过做收租佬｜汤文亮

做财仔的老友话，财务公司的生意真系唔容易做，就算有物业抵押，都有一定风险，因为现在的客人只会攞质素不佳的物业问财仔借钱，如果客人唔还钱，财仔只能没收那些质素不佳的物业，要大折让才可以卖得出，最后做成重大损失，已经有不少财仔中伏，搞到自己要执笠，所以，财务公司在高峰时2500间左右，减至现在大约只有2000间，老友话都系做收租佬好过做财仔。

我话错，错，错，一定是做财仔好过做收租佬，首先讲回报，收租只得3至4%回报，而财仔做有抵押的贷款，最低限度都有10几个巴仙回报，以回报来说，财仔已经好过收租佬唔知几多倍。

收租仅3%至4%回报

财仔的贷款是有抵押，如果冇抵押利息会非常高，贷款金额亦不会太大，而有抵押的贷款，如果债仔唔还钱，财仔可以将抵押物业没收，跟着可以公开拍卖，如果楼价不是大跌，财仔是没有风险。

但做收租佬唔同，如果租客唔交租，虽然可以封租收楼，但欠租就很难追得到，无论楼市升跌，收租佬都会出现损失，若以损失程度来说，欠租的损失是大过欠债，除非楼价大跌，否则，收租佬的损失一定大过财仔。

如果欠财仔的人唔还钱，财仔追数是天经地义，如果租客欠租，业主追租就会被人话无良，在人情冷暖来说，做财仔仍然好过做收租佬，所以，真系唔明白点解咁多人钟意买楼收租。

汤文亮

纪惠集团副主席及行政总裁

