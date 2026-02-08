黄金海湾．珀岸销情加快 2房呎价近1.37万沽
旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，近期销情加快，昨日再添成交，为1A座25楼M室，面积475方呎，属2房连储物室单位，以650.5万成交，呎价约13,695元。
开售至今累售1095伙
黄金海湾为海岸式大型住宅项目，位于屯门中低密度地区，可享山海双重美景，整个黄金海湾系列开售至今累售1,095伙，套现超过45.7亿。
黄金海湾．珀岸合共提供631伙，坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。
楼盘亦邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺。
