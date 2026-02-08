Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸销情加快 2房呎价近1.37万沽

楼市动向
更新时间：09:01 2026-02-08 HKT
发布时间：09:01 2026-02-08 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，近期销情加快，昨日再添成交，为1A座25楼M室，面积475方呎，属2房连储物室单位，以650.5万成交，呎价约13,695元。

开售至今累售1095伙

黄金海湾为海岸式大型住宅项目，位于屯门中低密度地区，可享山海双重美景，整个黄金海湾系列开售至今累售1,095伙，套现超过45.7亿。

黄金海湾．珀岸合共提供631伙，坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

楼盘亦邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
21小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
18小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
18小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
18小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
10小时前
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
13小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
12小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成壮举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成壮举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
2026-02-06 23:00 HKT