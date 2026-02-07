BLACKPINK Jisoo代言 Alo Yoga进驻K11 MUSEA临海大舖

美国轻奢运动瑜伽品牌Alo Yoga进军香港市场，选址尖沙咀K11 MUSEA开设全港首间门店。记者日前实地视察，发现位于前身为英国王室御用品牌Fortnum & Mason的临海双层大舖已全面围封，外围围板印有Alo Yoga标志，有工人正进行装修工程。

据市场消息透露，该舖位面积逾7,000呎，毗邻星光大道，面向维港。预料将沿用品牌全球店铺设计模式，加入瑜伽空间、体验区及 café 概念，料成为海旁新打卡点。

瑜伽专用服饰起家

Alo Yoga于2007年由Danny Harris和Marco DeGeorge在美国加州洛杉矶共同创办，品牌名称「Alo」取自Air（空气）、Land（大地）、Ocean（海洋）三个英文字首，象征自然元素与身心灵健康的紧密连结。Alo Yoga 早期以瑜伽专用服饰起家，随后快速扩展至更广泛的运动与生活方式服饰范畴，产品线包括瑜伽衣物、运动装备、鞋履、配件，以及 2020 年推出的身体护理系列 Alo Glow System。品牌至今已于全球开设逾 50 间零售店，门店通常结合瑜伽空间、体验区及咖啡概念，以沉浸式体验强化其健康生活方式定位。

传年内北京上海开店

Alo Yoga近年加快拓展亚洲市场，先后邀请BLACKPINK成员Jisoo及BTS成员Jin，分别担任品牌的正式代言人与全球大使。品牌已于新加坡、曼谷等城市开设门店。据内地媒体报道，Alo Yoga今年内还计划于北京三里屯及上海静安嘉里同步开店。

