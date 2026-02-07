新地屯门及古洞项目申建3732伙获通过

新地屯门大榄涌村及古洞双鱼河项目，早前向城规划会申改划住宅发展，共涉3732伙住宅单位，获规划署放行后，城规会在昨日举行会议审议，并获该会在有附带条件下批准有关发展。

屯门项目楼面约138万方呎

规模最大为屯门大榄涌村的大型住宅发展项目，早于2002年获批发展1560伙住宅，发展商去年向城规会申请修订，包括放宽总楼面与高限，兴建7幢楼高6至23层分层住宅，另有7幢洋房，共提供2670伙住宅，涉及可建总楼面约138.6万方呎，当中住宅部分占约116.8万方呎，兴建村屋的楼面涉约16.8万方呎。非住宅部分设有零售及商业设施，总楼面约5万方呎。

古洞项目伙数增加16.8%

而古洞双鱼河项目，早于2022年获城规会批建909伙，该公司去年再递交新发展方案，申请放宽发展密度，以兴建3幢16层高分层住宅，单位伙数增加16.8%至1062伙，平均每伙单位面积约399方呎，估计住客数目2868人，而住宅总楼面维持42.41万方呎。另有，会所楼面保持1.9万方呎不变。整个项目料于2032年落成。

协成行旺角学生宿舍获批

另外，协成行旺角中心商厦，去年底向城规会申请改装学生宿舍，以提供198个房间，涉及276个宿位，而房间面积约97方呎至312方呎，每间房均设有独立淋浴间。城规会昨审议后，决定在有附带条件下批准有关发展，是城中学舍计划推出以来，首个获城规批准的项目。