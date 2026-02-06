Ken Sir吕宇健2246万购西贡WHITESAND COVE自住 屡靠短炒获利 低捞九龙站银主盘赚两成

华懋发展的西贡白沙湾WHITESAND COVE，销情持续炽热，今日项目再录一宗特色平台户以招标形式售出，单位为2座2楼A室，面积 1,039方呎，为四房双套连工人房大户间隔，更连接406方呎特大平台。该单位连车位成交价 2,246.8万元，呎价21,625元。

Ken Sir：钟情白沙湾优美环境

据悉，买家为活跃于楼市买卖的资深投资者吕宇健（Ken Sir），一直钟情白沙湾优美环境，因项目为区来逾15年来的罕有全新住宅，加上该特色户设有特大海景平台，故在参观现楼后即日决定入标购入，并计划作自住之用。

热衷短炒细价楼及九龙站豪宅

Ken Sir活跃于香港楼市及热衷短线投资，随著二手楼价近月出现回升，成功把握楼市反弹而频频获利。​上月他以420万元沽出荃湾中心一伙高层户，面积374方呎，呎价约11321元，播持货不足1年，帐面获利105万元。

除了细价楼外，Ken Sir亦视九龙站上盖屋苑为其目标，去年初他以1,385万元Full Pay购入九龙站擎天半岛6座高层A室，属3房间隔，面积632方呎，持货短短1年易手，帐面获利约323万或约23.2%。该单位原本为银主盘，Ken Sir购入后进行翻新，当时表明入市作短炒投资。

另外，他于2024年3月曾以1400万元购入擎天半岛一个单位，其后在10月份以1520万元沽出，即仅持有约6个月便录得约120万元帐面利润，升幅约8.6%。

