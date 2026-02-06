洪水桥#LYOS复式户1242万沽 首23个月供款约9000元
更新时间：15:49 2026-02-06 HKT
发布时间：15:49 2026-02-06 HKT
发布时间：15:49 2026-02-06 HKT
长实发展的洪水桥#LYOS 今日录得最新成交，售出复式D座52号室，面积778方呎，成交价1,242.3万元，呎价约15,968元。
据悉，买家看好项目属区内少有具规模的低密度洋房式住宅，设地下花园、1楼平台及顶层天台，为户主家庭提供足够的生活空间，且单位享有开扬山景，环境幽静怡人。
买家是次选用发展商提供的「复式9成按揭付款计划」，首23个月每月供款仅约9,000元，期间毋须入息证明及压力测试，能够灵活配合买家的资金安排，经考虑后决定购入作自住用途。
