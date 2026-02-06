洪水桥3地停接契约修订申请 为智慧绿色运输系统预留资金

政府全速发展北都，地政总署昨公布最新作业备考，涉及洪水桥/厦村新发展区内的3幅用地，不再接受契约修订申请，包括原址换地申请，以预留作「洪水桥/厦村新发展区智慧绿色集体运输系统」的资金支持。

不接受换地申请

据地政总署最新《地政处作业备考》资料显示，洪水桥/厦村新发展区内有3幅用地，不再接受契约修订申请，包括原址换地申请，该批土地位于金阁豪园对出，新盘汇都以西。

该署指出，上述3幅用地预留作「洪水桥/厦村新发展区智慧绿色集体运输系统」的资金支持。另外，该系统第一阶段预计于2026年下半年招标，目标于2031年或之前通车。

洪水桥/厦村新发展区内的3幅用地，不再接受契约修订申请（紫色部分）。

牛头角住宅地今截标

另外，牛头角彩霞道住宅地，前身为玛利诺中学的空置校舍，预计可以提供约470伙住宅单位；综合市场估值约16.69亿至20.94亿，每呎楼面估值约5500至6900元，该地将于今日截标。

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，该项目发展规模比彩兴路项目小，由于交通便利，邻近大型商场，预计地价会被推高一截，最终总投资额与彩兴路相若。上述项目地盘面积约3.37万方呎，据卖地章程，若以纯住宅发展方案，最高可建总楼面约25.28万方呎；若作商住发展，按卖地章程中特定算式计算，以住宅楼面为上限约25.29万方呎计，非住宅部分总楼面约3.16万方呎，合计总楼面约28.45万方呎。