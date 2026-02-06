牛头角彩霞道住宅地截标 至少收9标书

牛头角彩霞道住宅地今截标，料可提供约470伙。就现场所见，至少9份标书，入标财团包括信和、恒基、嘉华、中国海外，另有多家不知名财团。

嘉华香港地产发展及租务总监尹紫薇表示，是次独资入标。地皮周边生活配套便利，而且位于旧区，附近新供应不多，相信有一定置业需求。

上述项目地盘面积约3.37万方呎，据卖地章程，若以纯住宅发展方案，最高可建总楼面约25.28万方呎；若作商住发展，按卖地章程中特定算式计算，以住宅楼面为上限约25.29万方呎计，非住宅部分总楼面约3.16万方呎，合计总楼面约28.45万方呎。

另外，中标财团须于一年内拆卸地盘内的变电站及现有建筑物；项目须于2031年12月底前完成。

