旺角上海街舖3250万售 短炒6个月升值11% 帐面获利312万
更新时间：10:54 2026-02-06 HKT
发布时间：10:54 2026-02-06 HKT
旺角上海街一个舖位录获利短炒，以3250万成交，平均呎价16250元，物业约6个月间升值11%。
物业升值一成
旺角上海街658号地下连入则阁，地舖及阁楼各约1000方呎，总面积约2000方呎，早前以3800万放售，最终以3250万成交，平均呎价16250元，现时由腾达洁具承租，月租16.5万，租约2027年1月到期，新买家料回报逾6厘。原业主去年8月以2938万购入，持货约半年帐面获利312万，物业升值11%。
旺角上海街地段为「建材街」，聚集各种装修材料，在楼市畅旺时生意好，能负担租金，带挈舖位水涨船高。虽然近年网购盛行，惟很多装修师傅仍然保留传统购物方式，到实体店购买。
