越秀油塘1339伙申预售 楼花期34个月
更新时间：10:48 2026-02-06 HKT
发布时间：10:48 2026-02-06 HKT
发布时间：10:48 2026-02-06 HKT
发展商积极筹备未来推盘部署，据地政总署资料显示，上月共有3宗申请预售楼花同意书个案，均为越秀地产位于油塘东源街项目的1至3期，合共提供1339伙，新申请伙数按月回升逾1倍，创5个月新高。
最快第四季销售
上述东源街项目细分3期发展，首2期均提供617伙，而第3期则提供105伙，预计关键日期同为2028年12月30日，楼花期长达34个月。
消息指上述项目预计将于今年第四季启动销售，具体推销时间及安排将稍后公布。
资料显示，该项目前身为越秀冷藏仓库，在2023年以13.4609亿完成补地价改契程序，当时每方呎楼面补地价约2040元。
楼花期长达34个月
值得留意的是上月并未有项目获批预售楼花同意书，换言之，是去年7月后再录得「零批出」。另外，截至今年1月底，待批楼花申请数达26个项目，涉8195伙，较去年12月的6856伙，按月回升约19.5%。
美联分析师岑颂谦指出，一手市场旺势持续，发展商积极推盘，令到已批出预售楼花但尚未发售的私宅单位按月减少约12.8%，最新1月录10238伙，创自2022年9月后的40个月（逾3年）次低，仅略高于去年10月水平。另外。据统计，最新1月底全港累积货尾量录约17816伙，按月续减约3.1%，连跌12个月，创自2023年4月后的33个月新低。
最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
2026-02-05 10:37 HKT
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
2026-02-04 13:06 HKT