越秀油塘1339伙申预售 楼花期34个月

发展商积极筹备未来推盘部署，据地政总署资料显示，上月共有3宗申请预售楼花同意书个案，均为越秀地产位于油塘东源街项目的1至3期，合共提供1339伙，新申请伙数按月回升逾1倍，创5个月新高。

最快第四季销售

上述东源街项目细分3期发展，首2期均提供617伙，而第3期则提供105伙，预计关键日期同为2028年12月30日，楼花期长达34个月。

消息指上述项目预计将于今年第四季启动销售，具体推销时间及安排将稍后公布。

资料显示，该项目前身为越秀冷藏仓库，在2023年以13.4609亿完成补地价改契程序，当时每方呎楼面补地价约2040元。

越秀油塘东源街项目申请预售楼花同意书，合共提供1339伙。

楼花期长达34个月

值得留意的是上月并未有项目获批预售楼花同意书，换言之，是去年7月后再录得「零批出」。另外，截至今年1月底，待批楼花申请数达26个项目，涉8195伙，较去年12月的6856伙，按月回升约19.5%。

美联分析师岑颂谦指出，一手市场旺势持续，发展商积极推盘，令到已批出预售楼花但尚未发售的私宅单位按月减少约12.8%，最新1月录10238伙，创自2022年9月后的40个月（逾3年）次低，仅略高于去年10月水平。另外。据统计，最新1月底全港累积货尾量录约17816伙，按月续减约3.1%，连跌12个月，创自2023年4月后的33个月新低。